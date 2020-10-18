“Beke kaplıcası atıl durumda”

Tarihi Romalılara dayanan ve Beke Kaplıcası olarak bilinen bölgede yer alan jeotermal kaynağının Çorum turizmine kazandırılması noktasında Valilik ve Özel İdare tarafından bazı çalışmalar yapıldığını hatırlatan Tahtasız, çalışmaların yarım kaldığını ve kaplıca tesislerinin harap bir vaziyette atıl olarak bekletildiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre; Mecitözü- Amasya karayolundan 3 kilometre ilerisinde bulunan Beke Kaplıcası’nın suyu İl Özel İdaresi’nin 2013-2017 yılları arasında yaptığı çalışmalarla yol kenarına getirildi. İl Özel İdaresi’ne ait 80 dönümlük alanın yanında 30 dönüm alanın daha kamulaştırılması ile birlikte 110 dönüme çıkan arazi üzerine ilimiz turizmine katkı sağlamak için termal tesis yapılması da geçtiğimiz yıllarda görüşülmüştü. Saniyede 40 metreküp su veren ve sıcaklığı da 34 derecede olan yol kenarındaki suyun bir an önce değerlendirilerek Çorum halkının, bölge turizminin hizmetine sunulması isteniyor.

CHP İl Başkanı Tahtasız, Beke Kaplıcalarının ve mesire alanının 5 yıldızlı bir turizm tesisi haline getirilmesi gerektiğini, böyle bir yatırımın ilçeye canlılık katacağını söyledi.

Tahtasız’a ziyareti sırasında; CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, İl Genel Meclis Üyesi Özcan Çetin ve İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.

(Haber Merkezi)