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“Ayçiçeği üretiminde yüzde 50 kayıp var”

Karadenizbirlik Kooperatifi Mecitözü Müdürü Ayşegül Cengiz, bu sene kuraklıktan dolayı ayçiçeği üretiminde yüzde 50 oranında düşüş yaşandığını belirterek, bu durumun yağ fiyatlarının artmasına neden olabileceğini söyledi.

Mecitözü 18.10.2020, 17:52
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“Ayçiçeği üretiminde yüzde 50 kayıp var”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindeki partililer, Mecitözü Karadenizbirlik Kooperatifini ziyaret ederek birliğin faaliyetleri ve üreticilerin sorunları hakkında bilgi aldı.

Birlik Müdürü Ayşegül Cengiz, gerek üreticilerin bu sene ayçiçeğini az ekmesi, gerekse yaz aylarında yaşanan kuraklık ve aşırı sıcak havalar nedeniyle ayçiçeği üretiminde yüzde 50 oranında düşüş yaşandığını söyledi.

Cengiz, “Ayçiçeği taban fiyatı 3 TL 20 kuruş olarak açıklandı. Bizler 3.80 TL’den alım yaptık. Serbest piyasada ise 4.20 TL’ye kadar fiyat yükseldi.

10 kiloluk ayçiçeği yağı Ağustos ayında 95 TL idi, şu anda 121 TL oldu. Ayçiçeği yağı fiyatlarının daha da artmasından endişe ediyoruz” dedi.

CHP İl Başkanı Tahtasız ise çiftçinin, üreticinin sorunlarının çözümü için mücadele ettiklerini belirterek, ülkemizin tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle kalkınabileceğini, üretime önem verilmesi gerektiğini anlattı. (Haber Merkezi)

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