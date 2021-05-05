Ahmet Peker, TÜGVA Mecitözü İlçe Temsilcisi 

TÜGVA İl Temsilcisi Enes Kayabaşı’dan yetki belgesini alan TÜGVA İlçe Temsilcisi Ahmet Peker, vakfın amaçlarına ve hedeflerine uygun, gençlere hitap eden yenilikçi projeler üreterek Mecitözü’nde çeşitli sosyal, kültürel, sanat ve spor aktiviteleri yaparak gençlerle buluşmayı hedeflediklerini belirtti.

TÜGVA’nın, ülke genelinde eğitim başta olmak üzere birçok alanda faaliyetleri bulunduğunun altını çizen Ahmet Peker, yaptığı yazılı açıklamada, amaçlarının yeni Türkiye'nin inşasında vatanına, milletine, bayrağına ve dini değerlerine saygılı, milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere sahip üstün vasıflı bir gençlik yetiştirmek olduğunu belirtti.

Peker açıklamalarını şöyle sürdürdü; “İlçemiz özelinde daha sonra ülkemizde baktığımızda dijital çağ ile bambaşka bir kuşağın yetiştiğini hep birlikte görmekteyiz. Özeleştiri yapmak gerekirse uğraşımız ve hayat mücadelemiz içerisinde iken bulunduğumuz çağın gereksinimlerini kaçırmakta, gençliği fark edemez duruma geldiğimizi üzülerek görüyorum. Şu anda biz ve bizim gibi düşünen büyüklerimizin oluşturduğu bu güzel ve kutlu yolda, bizde varız dedik. Ahlaklı, adaletli, iyilik duygusu, vatan ve bayrak sevgisini içselleştiren, ülkesine hizmet etme gayesi olan, ülkemizin geleceğini inşa edecek genç yüreklerle birlikte olmayı onlarla birlikte yeni bir dünya düzeni oluşturmak için uzun bir yola çıkıyoruz. İnşallah Rabbim utandırmasın”

(Haber Merkezi)

