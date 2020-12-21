Vali Çiftçi’den Laçin çıkarması

Vali Mustafa Çiftçi, Laçin İlçesi’nin Çamlıca ve Kuyumcu köylerini ziyaret etti. Köylülerle bir süre sohbet eden Vali Çiftçi, bakım ve onarımı devam eden Çamlıca Camiinde incelemelerde bulundu. Vali Mustafa Çiftçi, Kuyumcu Köyünde ise bakım ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam eden Kuyumcu Köyü göleti ve çevresinde incelemeler yaptı.

Vali Çiftçi’ye ziyaretleri sırasında İlçe Kaymakamı Emine Karataş, Belediye Başkanı İdris Görükmez, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak ile bazı kurum amirleri ve bürokratlar eşlik etti.

(Haber Merkezi)