Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
92826
ALTIN
247.420
DOLAR
5.8161
STERLİN
7.3782
EURO
6.5894

Şiddetli hortum çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

ÇORUM'un Laçin ilçesine bağlı Narlı köyünde, fırtına nedeniyle çıkan hortum, ev ve ahırların çatılarını uçurdu, ağaçları yerinden söktü.  

Şiddetli hortum çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

ÇORUM'un Laçin ilçesine bağlı Narlı köyünde, fırtına nedeniyle çıkan hortum, ev ve ahırların çatılarını uçurdu, ağaçları yerinden söktü.  

12 Haziran 2019 Çarşamba 00:29
Şiddetli hortum çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Laçin ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtınayla ile birlikte oluşan hortum, ilçeye bağlı Narlı köyünde ev ve ağırların çatılarını uçurdu. Şiddetli hortum, köyde çok sayıda ağacı da yerinden söktü. Bir traktörün kasasını ters çeviren hortum, köyde paniğe neden olurken, bazılı ekili tarım arazileri de zarar gördü.

'30'UN ÜZERİNDE EVDE HASAR OLUŞTU'

Köy muhtarı Birol Temel, 30'un üzerinde evde hasar oluştuğunu belirterek,  "Şiddetli rüzgar ve oluşan hortumda, 30’un üzerinde evlerde hasar mevcut. Bu sayıda artabilir de, çok şükür can kaybımız yok. Elektrik direkleri devrildi, çatılar uçtu" dedi.

'BİR FELAKET YAŞADIK'

Hortumda evi ve ahırı büyük zarar gören Kenan Türkmen,   bir felaket yaşadık, evimiz ve ağırımız büyük hasar gördü.  Eşim de son anda  yıkılan ağırın enkazı oltında kalmaktan son anda kurtuldu" diye konuştu. 

'AĞAÇLARI KÖKÜNDEN SÖKTÜ'

Hortum nedeniyle ağaçların kökünden koptuğunu anlatan köy sakini Halil Yılmaz ise “Akşam saatlerinde hortum çıktı. Pek çok evin çatılarını uçurdu. O sırada ben arazideydim. Hortumu görüyordum.  Ağaçları kökünden söktü" ifadelerinde bulundu.

(Yusuf ÇINAR)

İlgili Haberler
Vali Çiftçi’den Laçin’e ziyaret
Vali Çiftçi’den Laçin’e ziyaret
Lâçin’de karabuğday ekimi
Lâçin’de karabuğday ekimi
Laçin’de üreticilere damızlık Halep keçisi dağıtımı yapıldı
Laçin’de üreticilere damızlık Halep keçisi dağıtımı yapıldı
Laçin’de gövde gösterisi
Laçin’de gövde gösterisi
Laçin’de girişimcilik eğitimi için kurslar açılması isteniyor
Laçin’de girişimcilik eğitimi için kurslar açılması isteniyor
Laçin ilçesinde 10 bin fidan toprakla buluştu
Laçin ilçesinde 10 bin fidan toprakla buluştu

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim