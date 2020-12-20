“Saklı Cennet” gün sayıyor

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet de önceki gün çevre düzenlenmesi tamamlanmak üzere olan Yeşil Göl'ü gezerek son durumunu yerinde inceledi. Vali Çiftçi, Laçin Kaymakamı Emine Karataş, Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez ile birlikte İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya’nın da hazır bulunduğu ziyarette Yeşil Göl’deki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilindiği gibi Laçin ilçesinde bulunan Yeşilgöl’ün doğa turizmine kazandırılması için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) 2019 yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Laçin Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından sunulan proje kabul edilmiş, KDV hariç 1 milyon 270 bin TL bedelle ihale edilen projede restoran, kafeterya, yöresel ürün satış yerleri, çocuk oyun parkı, otopark, iskele, yapay şelale, yürüyüş yolu, koşu ve bisiklet yolları planlanmıştı.

(Haber Merkezi)