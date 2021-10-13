Leyla ablanın yardımına Belediye yetişiyor

Belediye tüm imkanlarını sokak hayvanları için kullanıyor. İlimiz Laçin ilçesinde yaşayan Leyla Karabacak, ilçedeki tüm sokak hayvanlarına karşı sorumluluk üstlenmiş bir hayvansever. 80 sokak hayvanına evinin bahçesinde bakan Leyla Karabacak, Çorum Belediyesi’nden de destek alıyor.

Çorum il merkezinde olduğu gibi Laçin’deki hayvanseverlere de destek veren Çorum Belediyesi, ilçeden getirdiği 22 sokak köpeğini Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde gerekli ameliyat ve tedavisini yaptıktan sonra yeninden ilçeye götürdü.

Zaman zaman Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü arayarak sokak hayvanlarının tedavisi için yardım istediğini dile getiren Leyla Karabacak, hiçbir taleplerini geri çevirmeyen Çorum Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Son olarak Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 22 sokak köpeğinin Laçin’den Çorum’a getirildiğini belirten Leyla Karabacak, burada gerekli tedavi ve ameliyatı gerçekleşen sokak köpeklerinin yeniden Çorum Belediyesi tarafından ilçeye götürüldüğünü söyledi.

Leyla Karabacak “Çorum Belediyesi’nden ne zaman yardım istesek bizi çevirmiyor. Sokak hayvanlarına verdiği değerden dolayı Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ediyorum.” dedi.

