Laçinli kadınlara “pandemide toplumsal dönüşüm” semineri

Laçin’de bulunan Yeşilgöl mesire alanında gerçekleştirilen semineri, Sosyolog Derya Damar ve Sosyolog Yasemin Bayrak verdi.

Dernek Başkanı Mehmet Bayrak, projenin geçmesinde Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ile seminere katılarak destek veren Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Laçin Kültür ve Turizm Derneği’ne teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

