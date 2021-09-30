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Laçinli kadınlara “pandemide toplumsal dönüşüm” semineri
İmam Hatipli Kamu Çalışanları Derneği ile Laçin Eğitim Sanat ve Kültür Derneği tarafından ile “STK kaynaşması” çerçevesinde Yeni Normallere Uyum Projesi kapsamında “pandemide toplumsal dönüşüm” konulu seminer verildi.
Laçin 30.09.2021, 22:57
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Laçin’de bulunan Yeşilgöl mesire alanında gerçekleştirilen semineri, Sosyolog Derya Damar ve Sosyolog Yasemin Bayrak verdi.
Dernek Başkanı Mehmet Bayrak, projenin geçmesinde Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ile seminere katılarak destek veren Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Laçin Kültür ve Turizm Derneği’ne teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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