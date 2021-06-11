Laçin’e arsenik su arıtma tesisi

Milletvekili Kaya, “İlimizin ve ilçelerimizin ihtiyacı olan her projeyi kazandırmak için hız kesmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez ve AK Parti Laçin İlçe Başkanı Selami Gafar ile bir araya gelerek, 3.9 milyon lira ihale bedeli ile ihalesi gerçekleşen arsenik su arıtma tesisi ve diğer yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu.

“LAÇİN’E MEMBA KALİTESİNDE SU”

Kaya, Laçin Merkez’de kaliteli içme suyu için İller Bankası aracılığıyla ihalesi yapılan Arsenik İçme Suyu Tesisi’nin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

İhale bedeli 3.9 milyon lira ödenek ile yapımına başlanacak olan tesis için 10 gün içerisinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacağını belirten Kaya, “Arıtma tesisi temel kazılarına başlanarak 400 iş gününde arsenik içme su tesisimiz bitirilerek Laçin halkımızın hizmetine sunulmuş olacak. Tesisimiz tamamlanması ile hemşehrilerimizin evlerindeki musluklardan memba kalitesinde su akacak” dedi.

Çorum’a yatırımların hızla devam ettiğini belirten Milletvekili Oğuzhan Kaya “Çorum’umuzun ihtiyacı olan her projeyi kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Laçin ilçemize kazandıracağımız arıtma tesisimiz ile Laçin merkezin içme su ihtiyacını karşılayacağımız gibi İlçemize bağlı Kavaklıçiftlik Köyü, Narlı Köyü, Gökçekaya Köyümüzün de içme suyu ihtiyacını da karşılayacak” diye konuştu. (Haber Merkezi)

