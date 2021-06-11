Laçin’de iki metrelik yılan
Çorum'un Laçin ilçesinde hava sıcaklıklarının artması ile birlikte doğada görünen yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor.
Laçin 11.06.2021, 20:03
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Laçin ilçesine bağlı Çamlıca Köyü'nde de bir çiftçi tarafından bir ağacın dibinde görüntülenen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, ağaca çıkarak kendini güvene aldı.
Köy sakinleri ise, kuraklığın hakim olduğu bölgelerde fazla görülmeye başlayan yılanlardan dolayı tedirgin olduklarını ifade ettiler.
(Haber Merkezi)
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