Laçin’de iki metrelik yılan 

Laçin ilçesine bağlı Çamlıca Köyü'nde de bir çiftçi tarafından bir ağacın dibinde görüntülenen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, ağaca çıkarak kendini güvene aldı.

Köy sakinleri ise, kuraklığın hakim olduğu bölgelerde fazla görülmeye başlayan yılanlardan dolayı tedirgin olduklarını ifade ettiler.

(Haber Merkezi)

