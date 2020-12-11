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Laçin’de 2 bin adet armut fidanı dağıtıldı
Çorum’un Laçin İlçesi’ne bağlı Kuyumcu köyünde üreticilere 2 bin adet armut fidanı dağıtıldı.
Laçin 11.12.2020, 20:04
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Çorum’da kirazı ve Kızılca Armudu ile meşhur olan Kuyumcu Köyü’nde Laçin Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliği ile üreticileri 2 bin adet armut fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.
Kuyumcu Köyü’nde 2017 yılında da Kaymakamlık ve İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde armut fidan dağıtımı yapıldığını belirten Kaymakam Emine Karataş, köyde armut yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla üreticilere yeniden armut fidanı dağıtıldığını vurguladı.
(Haber Merkezi)
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