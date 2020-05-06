Laçin’de 1993 talep karşılandı

Laçin Kaymakamı Emine Karataş, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de Mart ayından itibaren etkisini gösteren Koronavirüs salgını sonrasında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kurulan Vefa Sosyal Destek grubu çalışmalarını anlattı.

Kaymakam Karataş, Covid-19 salgını sebebiyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığa sahip vatandaşlar ile 20 yaş altı vatandaşların evden çıkmamaları sebebiyle mağdur olmamaları için ilçede kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bugüne kadar 1933 gıda, ilaç, fatura, izin belgesi gibi taleplerin karşılandığını ve bu tür taleplerin vakit kaybetmeden karşılanmaya devam edildiğini açıkladı.

Öte yandan Kaymakam Karataş başkanlığında kurulan maske dağıtım ekibi ilçede kurumlara, köylere, ve yerel işletmelere her hafta olduğu gibi düzenli olarak maske dağıtımını sürdürüyor.

(Haber Merkezi)