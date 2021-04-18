“Laçin yeni yatırımlarla daha da güzelleşiyor”

Milletvekili Kaya, Laçin ilçesini ziyaret etti. Ziyarette ilçeye yapılan yatırımları inceleyen Milletvekili Kaya, yatırımların son durumlarıyla ilgili bilgiler de paylaştı.

Çorum-Laçin-Osmancık yoluna yapılacak olan 15 adet sanayi dükkanını kısa sürede tamamlayacaklarını kaydeden Milletvekili Kaya, “Sanayi dükkanları yapacağımız alandayız. Laçin’in gelişmesine katkı sağlayacak ve Laçin sanayisini güçlendirecek bu yatırımı da en kısa zamanda tamamlayacağız. 15 tane dükkanı yapıp Laçinli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bu dükkanlar belediyemiz mülkiyetinde olacak. Çorum-Laçin-Osmancık yolu tamamlandığında hemen yolun kenarında yapılacak” dedi.

YEŞİLGÖL’E 2 MİLYON

Çorum’un saklı cenneti olarak bilinen Yeşilgöl için 2 milyon liralık bir proje hayata geçirdiklerini belirten Milletvekili Kaya, “Laçin’e yaptığımız hizmet sadece bu değil. Laçin’e yaptığımız, en kısa zamanda bitireceğimiz projelerimiz var. Yeşilgöl’de mesire alanı oluşturuyoruz. Belirli bir aşamaya geldik. 2 milyonun üzerinde bir para harcadık” diye konuştu.

“TOKİ İHALE EDİLECEK”

Milletvekili Kaya, ilçeye Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılması planlanan konutların da kısa süre içerisinde ihale edileceğini ifade etti. Milletvekili Kaya, “TOKİ ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Projesi çiziliyor. 8 bin metrekareye yapılacak TOKİ’yi kısa zamanda ihale edeceğiz” şeklinde konuştu.

ARITMA TESİSİ’NE 4,5 MİLYON LİRA

İl Özel İdaresi tarafından ilçeye kazandırılacak olan Arsenik Su Arıtma Tesisi de 4,5 milyon liraya mal olacağını vurgulayan Kaya, “Arsenik Su Arıtma Tesisimizi 4,5 milyon lira bedelle Özel İdaremiz tarafından ihale edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“LAÇİN’İ BİRLİKTE GÜZELLEŞTİRECEĞİZ”

Laçin’in ilçe nüfusunun az olmasına rağmen 50 bin kişiye hitap ettiğini hatırlatan AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, “Her ne kadar Laçin, yaşayan nüfus az olsa da Çorum’da yaşayan insanları ve köyleriyle beraber yaklaşık 50 bin nüfusa hitap etmekte. Hep beraber Laçinimizi güzelleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya ziyaretlerinde Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, AK Parti İlçe Başkanı Selami Gaffar, AK Parti ve MHP Belediye Meclis üyeleri de eşlik etti. (Haber Merkezi)

