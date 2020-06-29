Laçin Kaymakamı’ndan Başkan Aşgın’a ziyaret
Çorum’un Laçin İlçe Kaymakamlığı görevine geçtiğimiz aylarda başlayan Emine Karataş, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.
Laçin 29.06.2020, 19:31
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Laçin Kaymakamı Emine Karataş, ilçedeki sokak hayvanları konusunda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla yaptığı ziyarette bir süre Başkan Aşgın ile sohbet etti.
Belediye Başkanı Aşgın da ziyaret nedeniyle Kaymakam Karataş’a teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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