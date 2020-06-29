Laçin Kaymakamı’ndan Başkan Aşgın’a ziyaret

Laçin Kaymakamı Emine Karataş, ilçedeki sokak hayvanları konusunda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla yaptığı ziyarette bir süre Başkan Aşgın ile sohbet etti.

Belediye Başkanı Aşgın da ziyaret nedeniyle Kaymakam Karataş’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)