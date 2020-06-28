Kaymakam’dan öğrencilere kitap
Laçin Kaymakamı Emine Karataş tarafından ''Kitaplarla buluşalım, Kitaplarla konuşalım” Projesi başlatıldı.
Laçin 28.06.2020, 18:18
27
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümü tarafından; Laçin ilçe merkezi ve köylerinde bulunan eğitim kurumlarında öğrenim gören 298 öğrenciye yönelik olarak başlatılan kampanya ile öğrencilerin kitap okuma isteklerine katkı sağlamak, öğrencilere kitap temin edebilme noktasında destek olmak okuyan bir toplum olabilme gerekliliğini yerine getirmek hedefleniyor.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 28 Haziran 2020
|İmsak
|03:07
|Güneş
|05:05
|Öğle
|12:48
|İkindi
|16:47
|Akşam
|20:22
|Yatsı
|22:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|28
|59
|2. Trabzonspor
|29
|58
|3. Sivasspor
|28
|53
|4. Galatasaray
|28
|51
|5. Beşiktaş
|29
|50
|6. Fenerbahçe
|29
|46
|7. Alanyaspor
|29
|45
|8. Göztepe
|29
|38
|9. Antalyaspor
|28
|36
|10. Gaziantep FK
|28
|34
|11. Kasımpaşa
|28
|32
|12. Gençlerbirliği
|28
|31
|13. Denizlispor
|28
|31
|14. Malatyaspor
|29
|28
|15. Çaykur Rizespor
|28
|28
|16. Konyaspor
|29
|27
|17. Ankaragücü
|29
|25
|18. Kayserispor
|28
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|30
|57
|2. Erzurum BB
|30
|53
|3. Adana Demirspor
|30
|51
|4. Bursaspor
|30
|49
|5. Altay
|30
|47
|6. Akhisar Bld.Spor
|29
|45
|7. Fatih Karagümrük
|29
|44
|8. Giresunspor
|30
|44
|9. Keçiörengücü
|30
|41
|10. Ümraniye
|29
|41
|11. Menemen Belediyespor
|30
|39
|12. Balıkesirspor
|30
|35
|13. İstanbulspor
|29
|34
|14. Altınordu
|30
|32
|15. Boluspor
|30
|27
|16. Osmanlıspor
|30
|24
|17. Adanaspor
|30
|20
|18. Eskişehirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|31
|86
|2. Man City
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|55
|4. Chelsea
|31
|54
|5. Wolverhampton
|32
|52
|6. M. United
|31
|49
|7. Tottenham
|31
|45
|8. Sheffield United
|31
|44
|9. Arsenal
|31
|43
|10. Crystal Palace
|31
|42
|11. Burnley
|31
|42
|12. Everton
|31
|41
|13. Newcastle
|31
|39
|14. Southampton
|31
|37
|15. Brighton
|31
|33
|16. Watford
|31
|28
|17. West Ham
|31
|27
|18. Bournemouth
|31
|27
|19. Aston Villa
|32
|27
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|32
|69
|2. Real Madrid
|31
|68
|3. Atletico Madrid
|32
|58
|4. Sevilla
|32
|54
|5. Getafe
|31
|49
|6. Villarreal
|31
|48
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Valencia
|31
|46
|9. Athletic Bilbao
|32
|45
|10. Granada
|31
|43
|11. Osasuna
|32
|41
|12. Levante
|32
|41
|13. Real Betis
|32
|37
|14. Real Valladolid
|32
|35
|15. Deportivo Alaves
|32
|35
|16. Celta de Vigo
|32
|34
|17. Eibar
|31
|32
|18. Mallorca
|32
|26
|19. Leganés
|32
|25
|20. Espanyol
|31
|24