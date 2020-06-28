Kaymakam’dan öğrencilere kitap

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümü tarafından; Laçin ilçe merkezi ve köylerinde bulunan eğitim kurumlarında öğrenim gören 298 öğrenciye yönelik olarak başlatılan kampanya ile öğrencilerin kitap okuma isteklerine katkı sağlamak, öğrencilere kitap temin edebilme noktasında destek olmak okuyan bir toplum olabilme gerekliliğini yerine getirmek hedefleniyor.

(Haber Merkezi)