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Kaymakam Karataş vatandaşlarla buluştu

Çorum’un Laçin Kaymakamı Emine Karataş, halk buluşmaları kapsamında Çamlıca köyünü ziyaret etti. 

Kaymakam Karataş vatandaşlarla buluştu

Çorum’un Laçin Kaymakamı Emine Karataş, halk buluşmaları kapsamında Çamlıca köyünü ziyaret etti. 

10 Şubat 2020 Pazartesi 16:13
Kaymakam Karataş vatandaşlarla buluştu

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Kaymakam Karataş, vatandaşların taleplerini tek tek dinledi. İhtiyaç ve taleplerin imkanlar dahilinde en kısa sürede karşılanacağını dile getiren Karataş, milletin her bir derdini kendilerine dert edindiklerini belirterek, bunların çözümü konusunda tüm gayretleriyle çalışmalarının devam edeceğini söyledi. 
Yapılan ziyaretten dolayı mutlu olduklarını belirten vatandaşlar ise, Kaymakam Karataş’a teşekkür ettiler. 

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