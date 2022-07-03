Dut ağacından düşen kişi hayatını kaybetti

Olay Çorum’un Laçin içesinde meydana geldi. Alının bilgiye göre iş çıkışı dut yemek için ağaca çıkan 60 yaşında ki İhsan Öge, dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Öge, arkadaşlarını ihbarı ile olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi devam eden ve yoğunbakım servisine alınan Öge, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Öge’nin cenazesi Hastane morgundan alınarak köyünde toprağa verildi.

