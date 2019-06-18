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“Anne sütüne eşdeğer keçi sütü üretimi artırılmalı”

Çorum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şevket Avcı, Çorum Koyun Keçi Birliği’nin 2006 yılında kurulduğunu ve 13 senedir Çorumda faaliyet gösterdiğini söyledi.

“Anne sütüne eşdeğer keçi sütü üretimi artırılmalı”

Çorum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şevket Avcı, Çorum Koyun Keçi Birliği’nin 2006 yılında kurulduğunu ve 13 senedir Çorumda faaliyet gösterdiğini söyledi.

18 Haziran 2019 Salı 23:30
“Anne sütüne eşdeğer keçi sütü üretimi artırılmalı”

Laçin’in Narlı Köyü’nde gerçekleştirilen Gezen Hibrit Sağım Ünitesi tanıtım etkinliğinde konuşan Avcı, 1051 faal üyelerinin bulunduğunu ve 2019 yılı itibariyle 113840 hayvana teşvik aldıklarını dile getirdi. Birlik binasının yine birliğin malı olduğunu dile getiren Şevket Avcı, “Küçüklükten beri hayalimde olan damızlık hayvanların ıslahı konusunda bir çalışmam vardı merkeze bağlı Sevindikalan da 12 dönüm yer alındı buraya kendi imkanlarımızla bir ağıl yaptık. 2 çoban evi yapıldı çobanımızı tuttuk. 40 bin liralık yardım ile aldığımız Ak Karaman koyunlarımızın besisi devam ediyor uygun zamanda dağıtımı yapılacak” şeklinde konuştu.

Anne sütüne eş değer keçi sütünü değerlendirilebilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Avcı, Lalahan’da uzun yıllar yapılan araştırmalar kapsamında yapılan süt sağım makinesinin Çorum’a kazandırıldığını ve bu makinenin Çorum çiftçisi ve köylüsüne ait olduğunu belirtti.

Avcı, seyyar sağım makinesi Narlı’daki üreticilere güzel bir hizmet olacak. Makinenin bedeli yaklaşık 600 bin lira civarında yeteri kadar verim alamazsak bunu dağın başında çürütmeye de niyetli değiliz” dedi. (Erkan BAYATLI)

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