Yaşlı adamın isteğini kırmayan polis Abdullah amca için ıspanak topladı

Çorum'un Kargı ilçesinde yaşayan korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 87 yaşındaki Abdullah Yaylaoğlu, eski evinin bahçesine ektiği ıspanakları toplaması için polis ekiplerinden yardım istedi. Yaşlı adamın isteğini kırmayan polis ekipleri ıspanak topladı.

Kargı İlçesinde yaşayan 87 yaşındaki Abdullah Yaylaoğlu eski evinin bahçesine ektiği ıspanakları toplamak istedi. Ancak korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma sınırlaması getirildiği için evinden dışarı çıkamadı. 155 Polis İmdat hattını arayan Abdullah amca, eski evinin bahçesinde bulunan ıspanakları toplaması için polislerden yardım istedi.

Bunun üzerine Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı asayiş ekipleri Abdullah Yaylaoğlu'nun evine gelerek yaşlı adamın evinin anahtarını ve adresini alarak ıspanakları toplamaya gitti. Bahçede bulunan ıspanakları toplayan polis ekipleri topladıkları ıspanakları Abdullah amcaya götürdüler. Kurallara uyduğu için teşekkür ederek Yaylaoğlu'na teşekkür eden polis ekipleri, herhangi bir ihtiyacı olduğunda 155 polis hattını aramasını istediler.

İsteğini yerine getiren polis ekiplerine teşekkür eden 87 yaşındaki Abdullah Yaylaoğlu ise; "Allah devletimizden razı olsun. 87 yaşındayım. Yasak nedeniyle dışarı çıkamadım. Çok sağ olun'' diyerek polislere teşekkür etti.