UMKE'den Başkan Şen’e teşekkür

Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Çorum İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Kargı İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir, Belediye Meclis Üyesi İbrahim Eken ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda UMKE ekipleri arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren üyelere Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen ve Kargı Belediye Meclis Üyesi İbrahim Eken tarafından ödüller verildi.

Program sonunda UMKE ekipleri verdiği destekten dolayı Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen'e teşekkür etti.

(İbrahim EFE -KARGI)