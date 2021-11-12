Türkiye’nin her yerine ürünlerini ulaştırıyorlar

Doğal üretim yapan kadınlar ürettikleri ürünleri satışa sunarak, hem ev ekonomisine katkıda bulunuyor hem de vatandaşları doğal ve katkısız lezzetlerle buluşturuyorlar. Tarlalarında yetiştirdikleri doğal domates, salatalık, biber, fasulye, havuç gibi ürünlerden hazırlamış oldukları turşulardan tutunda çeşit çeşit hazırlanmış ve özenle paketlenmiş, sade ve sebzeli eriştelerden meşhur Kargı tarhanasına kadar bir çok ürünün üretimini yapan kadınlar artık ürettikleri ürünleri Türkiye'nin her yerine ulaştırıyorlar. Kadınların ürettikleri ürünler arasında ayrıca salça, pekmez, kuşburnu marmeladı gibi çok sayıda yiyecek de bulunuyor.

Kargı Yeşilköy Köyü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Zeliha Aksoy, üretmiş oldukları ürünlerin satışını yaparak hem ev ekonomisine katkı sağladıklarını hem de kadınların üretimde istihdamda yer almalarının sağlandığını belirterek, artık ülkenin pek çok şehrine ürettikleri ürünleri gönderdiklerini vurguladı.

Aksoy, üretimde emeği geçen kadınlara ve kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

(Aliye ÖNCEL)

