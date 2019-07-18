"Türk Milleti’nin birlik ve beraberliği her daim devam etmiştir"

Başkan Şen “ Tankın, topun, uçağın helikopterin, tüfeğin karşısında sadce ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilen aziz milletim. 15 Temmuz silahlı darbe girişimini bozguna uğratan aslan yürekli kardeşlerim.Günlerdir sokakları, meydanları boş bırakmayarak vatanın istiklaline ve istikbaline sahip çıkan vatandaşlarım. 3. yılını idrak ettiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü vesilesiyle sizleri saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.

15 Temmuz gecesi Fetöcü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan kardeşlerimize, Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize cesaret ve fedakarlıkları için milletim adına şükranlarımı sunuyor, uzun ömürler diliyorum.

Bir asır önce ‘Ya İstiklal ya ölüm’ diyerek Kurtuluş Savaşı’nı kazanan Türk Milleti 15 Temmuz’da vatanına sahip çıkmıştır.

Ben bu milletin bir ferdi olmaktan onur ve gurur duyuyorum.15 Temmuz bizimle beraber dünyadaki tüm mazlumların zaferidir. Bu darbe girişiminde tıpkı bin yıl önce Malazgirt’te, yediyüz yirmi yıl önce Söğüt’te, beşyüz altmış altı yıl önce İstanbul’da, yüz yıl önce Çanakkale’de Kut’ül Ammarede, Dumlupınar’da olduğu gibi milletimiz ne cevap vermişse 15 Temmuz’da da aynı cevabı vermiştir. Demokrasi mucadelesini destekleyen tüm siyasi partilerimize milletimizin ve ülkemizin geleceğinin yanında yer aldıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık, unutturmayacağız.15 Temmuz bize şunu gösterdi, bu millet vatan söz konusu olduğunda aynı safta buluşan bir milletdir.Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin.Vatanımızı her türlü düşmanlardan korusun.

Bu duygu ve düşüncelerimle bir kez daha 15 Temmuz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum, Gazilerimize şifalar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” dedi. (Haber Merkezi)