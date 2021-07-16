Traktör devrildi sürücü can verdi

Edinilen bilgilere göre, Sabah saatlerinde tarlasına gitmek için traktörüyle yola çıkan Mehmet A., bilinmeyen bir nedenle traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Hayatını kaybettiği tespit edilen Mehmet A.’nın cenazesi otopsi için Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Eray UZUN)

