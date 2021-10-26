Sırık Kebabı’nda “rekabet” başladı

Kargı’nın asırlık lezzetlerinden meşhur sırık kebabı kilogram fiyatı 130 liradan satışa sunulurken, başlayan rekabetle ilk önce 100 liraya, daha sonrada 85 liraya kadar düştü. Bazı kasaplar rekabete katılarak fiyatlarını indirirken, bazı kasaplar ise rekabet fiyatlarının maliyetleri karşılamadığı gerekçesiyle fiyatlarında değişiklik yapmadığı görüldü.

Fiyatların düşmesiyle birlikte sırık kebabına olan rağbet de arttı. Kasaplar önünde yoğunluk meydana gelirken kasaplar artan talebi karşılamak için yoğun şekilde çalışıyor. İndirim yapan kasaplar rekor kırarak günlük 13 –14 sırık arasında satış yapıyor.

Vatandaş ise başlatılan rekabetten memnun, esnaflar işyerlerinde öğlen yemeği olarak kebap yediklerini belirtirken, rekabetin ne zamana kadar süreceği henüz bilinmiyor.

(Haber Merkezi)

