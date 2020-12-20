Şen’den Belediye borçları için çağrı

Başkan Zeki Şen, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla vatandaşların belediyeye olan borçlarında da yapılandırma kapsamına alındığını ve yapılandırma yapmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerektiğini belirtti.

Kargı Belediyesine su borçları, emlak vergisi, ilan ve reklam vergisi, çevre ve temizlik vergisi ile kanun kapsamına giren diğer borçlar için vatandaşların son başvuru tarihi olan 31.12.2020 tarihine kadar Kargı Belediyesi Tahsilat Birimine başvurmaları gerekiyor.

İBRAHİM EFE