Savcı Ağaçhanlı göreve başladı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Başkanlığınca 2019 Yılı Adli ve Yargı Kararnamelerine ilişkin yapılan adli ve idari yargıda kadrolara kura kararnameleri ile Kargı Cumhuriyet Savcısı olarak atanan Mehmet Ağaçhanlı görevine başladı.

Diyarbakır doğumlu olan ve stajını Antalya’da tamamladığını belirten Ağaçhanlı, “17 ay Antalya’da staj yaptım. Ardından yapılan atama ile Kargı ilçemize atandım. Kısa süre olmasına rağmen Kargı’yı sevdim. Sıcakkanlı, misafirperver insanlarıyla güzel bir ilçemiz. İlk görev yerimiz olması hasebiyle benim için ayrı bir öneme sahip. Görevimizi en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)