Resim sergisi ve kermes açılışına ilgi büyük oldu

Okul Müdürü Yavuz Eren'in ev sahipliğini yaptığı açılışa Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, Kargı Cumhuriyet Savcısı Onur Erten, Kargı İlçe Jandarma Komutanı J. Teğ. Yunus Emre Yılmaz, Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, Kargı İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir, Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun, Kargı Müftüsü Mahmut Uluşahan, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sınıf öğretmeni Sacit Erikçi'nin açılış konuşmasının ardından, Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, Kargı Cumhuriyet Savcısı Onur Erten ve beraberindekiler tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından Kaymakam Uyar ve beraberindekiler resim sergisini gezdi. Kaymakam Uyar sergi hakkında resim öğretmeni Nesrin Bıyık'dan bilgiler aldı.

Katılımcılar resim sergisine büyük ilgi göstererek emeği geçenleri tebrik ettiler.

Ardından kermesi ziyaret eden Kaymakam Uyar ve beraberindekilere ikramlarda bulunuldu.

(Haber Merkezi)

