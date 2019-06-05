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Park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde bir otomobilin park halindeki otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 

Park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde bir otomobilin park halindeki otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 

05 Haziran 2019 Çarşamba 00:55
Park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Kaza, Kargı-Sinop Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kargı istikametinden Sinop’a istikametine seyir halinde olan S.K. yönetimindeki 34 VL 1649 plakalı otomobil elektrik aksamında arıza çıkmasından dolayı yol kenarına park etti. Bu sırada aynı istikamete seyir halinde olan M.T. yönetimindeki 19 RA 554 plakalı otomobil yol kenarında park halinde bulunan otomobili fark etmeyerek arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü M.T. ve S.K. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

(İHA)

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