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Motosiklet yağışlı havada takla attı

Çorum’un Kargı İlçesi’ne bağlı Yeşilköy köyünde 36 yaşındaki motosiklet sürücüsü havanın yağışlı olması nedeniyle kaza yaptı.

Motosiklet yağışlı havada takla attı

Çorum’un Kargı İlçesi’ne bağlı Yeşilköy köyünde 36 yaşındaki motosiklet sürücüsü havanın yağışlı olması nedeniyle kaza yaptı.

12 Temmuz 2019 Cuma 23:48
Motosiklet yağışlı havada takla attı

Edinilen bilgilere göre Yeşilköy Köyü mevkiinde Ş.D., isimli kişi motosikleti ile Çakırlar Köyü’ne seyir halinde iken havanın yağışlı olması nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak kaza yaptı.

Kazada sürücü hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altını alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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