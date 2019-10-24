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Mandıra Filozofu Kargı’daydı

Mandıra Filozofu adıyla ünlenen Müfit Can Saçıntı, Kargı’da ‘İtiraz ediyorum' adlı gösterisiyle seyirciyle buluştu. Kargı Cengizhan Düğün Salonu’nda gerçekleşen gösteriyi yaklaşık 300 seyirci izledi.

Mandıra Filozofu Kargı’daydı

Mandıra Filozofu adıyla ünlenen Müfit Can Saçıntı, Kargı’da ‘İtiraz ediyorum' adlı gösterisiyle seyirciyle buluştu. Kargı Cengizhan Düğün Salonu’nda gerçekleşen gösteriyi yaklaşık 300 seyirci izledi.

24 Ekim 2019 Perşembe 20:05
Mandıra Filozofu Kargı’daydı

Kendisi de aslen Çorumlu olan Müfit Can Saçıntı daha önce Çorum’da hiç sahne almadığını, Kargı’dan böyle bir talep gelince çok heyecanlandığını belirterek, Kargı’da seyircilerle buluşmasına vesile olan Seri Spor Kulübü Başkanı Kemal Dümenci’ye teşekkür etti.

Yaklaşık 2 saat süren gösteriyi seyirciler ilgiyle izledi. Kargı’yı çok sevdiğini belirten Müfit Can Saçıntı Kargı şivesine de kısa sürede uyum sağladı. Gösterinin sonunda Müfit Can Saçıntı hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 24.10.2019 20:06
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