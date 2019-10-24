Mandıra Filozofu Kargı’daydı

Kendisi de aslen Çorumlu olan Müfit Can Saçıntı daha önce Çorum’da hiç sahne almadığını, Kargı’dan böyle bir talep gelince çok heyecanlandığını belirterek, Kargı’da seyircilerle buluşmasına vesile olan Seri Spor Kulübü Başkanı Kemal Dümenci’ye teşekkür etti.

Yaklaşık 2 saat süren gösteriyi seyirciler ilgiyle izledi. Kargı’yı çok sevdiğini belirten Müfit Can Saçıntı Kargı şivesine de kısa sürede uyum sağladı. Gösterinin sonunda Müfit Can Saçıntı hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

(Haber Merkezi)