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Mal kavgası kanlı bitti

Çankırı’da iki aile arasında mal paylaşımı yüzünden çıkan kavgada ilimiz Kargı İlçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen İbrahim Çorlu kayınbiraderi tarafından vurularak öldürüldü.

Kargı 07.01.2021, 19:49 07.01.2021, 19:52
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Mal kavgası kanlı bitti

Alınan bilgiye göre Çankırı'nın Bayramören ilçesine bağlı Oymaağaç köyünde mal paylaşımı nedeniyle çıktığı belirlenen tartışmada, kayınço, Çorumlu eniştesini silahla vurarak öldürdü.

Sözcü18’de yer alan habere göre; Çankırı'nın Bayramören ilçesi Oymaağaç köyünde önceki gün 14.00 sıralarında miras paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada kan aktı. İddialara göre köyde yaşayan ve 'Hasta Mehmet' lakabı ile bilinen Mehmet Pamukçu (60), Kargı İlçesi nüfusuna kayıtlı kız kardeşinin eşi İbrahim Çorlu'yu (54) çıkan tartışma sonucunda silahla vurarak öldürdü. Babasının vurulduğunu gören İbrahim Çorlu'nun oğlu Ferhat Çorlu eline geçirdiği odunla Mehmet Pamukçu'nu başından ağır şekilde yaraladı.

Ağır yaralı ve cinayet zanlısı Mehmet Pamukçu olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi tarafından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

(Haber Merkezi)

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