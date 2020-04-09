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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı. 

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı. 

09 Nisan 2020 Perşembe 15:26
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kaza, İstanbul-Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul istikametinden Samsun yönüne seyir halinde bulunan G.T.(32) yönetimindeki 34 ZC 9981 plakalı otomobil Çiftepınarlar Mevkii’ne geldiği sırada bilinmeyen bire nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrol çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Yaralı sürücü olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kaza ile ilgi soruşturma başlatıldı. 

(Haber Merkezi)

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