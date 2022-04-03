Kodek’ten Kargı ziyareti
İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, beraberinde şube müdürleri ile birlikte Kargı’yı ziyaret ederek bir dizi inceleme ve temasta bulundu.
Kargı 03.04.2022, 20:41
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Kargı ilçe ziyareti kapsamında ilk olarak Hacıhamza Şehit Hasan Bahçevan ilk ve Ortaokulu’nu ziyaret eden Kodek, Yunus Emre İlk ve Ortaokulu, Kargı İmam Hatip Ortaokulu, Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi, Cumhuriyet İlkokulu, Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu ve Kargı Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Kodek, ayrıca Kargı Öğretmenevi ve Halk Eğitimi Merkezi’ni ziyaret ederek kursiyerlerin yapmış oldukları çalışmaları inceledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Kodek, Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar ve Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen'i makamlarında ziyaret ederek, ilçede yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri ve projeler konusunda genel bir değerlendirmede bulundular. (Haber Merkezi)
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