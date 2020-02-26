Kaymakam Hasan Taş'tan girişimci kadınlara ziyaret

Kaymakam Taş ve beraberindekileri, Köy Muhtarı Eyüp Aksoy ve kooperatif üyeleri kadınlar karşıladı. Girişimci kadınlar adına Kaymakam Taş'a kooperatifleri hakkında bilgiler veren Zeliha Aksoy, ürettikleri yöresel ürünleri de tanıttı.

Kooperatif sayesinde ilçelerinin yöresel lezzetlerini tanıttıklarını belirten Aksoy, köylerinde bulunan kadınlara da istihdam sağlandığını söyledi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Taş, girişimci kadınları tebrik ederek her zaman yanlarında olduklarını belirtti. (İbrahim Efe)