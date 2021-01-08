Kayıp kızın cansız bedenine ulaşıldı

Olay Maksutlu Köyü yakınlarındaki baraj gölünde meydana geldi. İddialara göre, bir hafta önce kaybolan Müberra Gökçe’ye ulaşamayan yakınları jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulunuldu. Kayıp ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçerek genç kızı aramaya başladı. Bugün ise, AFAD, ekipleri Osmancık- İstanbul yolu üzerindeki Maksutlu köyü yakınlarındaki baraj gölünde Müberra Gökçe’nin cansız bedenine ulaşıldı. Gökçe’nin yakınları gözyaşlarına boğulurken, genç kızın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.