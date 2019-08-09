Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 20°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99405
ALTIN
264.349
DOLAR
5.4853
STERLİN
6.6056
EURO
6.1516

Kargı’ya 8 öğretmen atandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 79 ilde, toplam 92 branştan atamaları yapılan öğretmenlerden 8 öğretmende Kargı’da görev yapacak. 

Kargı’ya 8 öğretmen atandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 79 ilde, toplam 92 branştan atamaları yapılan öğretmenlerden 8 öğretmende Kargı’da görev yapacak. 

09 Ağustos 2019 Cuma 20:33
Kargı’ya 8 öğretmen atandı

Yapılan atama ile Kargı’da, Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kimya, İngilizce, Beden Eğitimi, Cumhuriyet YBO’ya Beden Eğitimi ve Rehberlik, Hacıhamza Şehit Hasan Bahçevan İlkokulu’na İngilizce, Atatürk Orta Okulu’na Fen Bilimleri öğretmeni ataması gerçekleştirildi. 
Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç yapılan atamaları paylaşarak, ‘’İlçemiz eğitim camiasına katılmak üzere yeni atanan öğretmenlerimiz; ilçemize,ülkemize,kendilerine hayırlı olsun’’ dedi. 

İlgili Haberler
Kaymakam Taş trafik uygulamasına katıldı
Kaymakam Taş trafik uygulamasına katıldı
Kuran Kursu öğrencilerine bayramlık
Kuran Kursu öğrencilerine bayramlık
Trafik kazası: 3 yaralı
Trafik kazası: 3 yaralı
11 araç birbirine girdi: 7 yaralı
11 araç birbirine girdi: 7 yaralı
Kargı’daki yerli pazara yoğun ilgi
Kargı’daki yerli pazara yoğun ilgi
Sinönözü’nde 2 hektar ormanlık alan kül oldu
Sinönözü’nde 2 hektar ormanlık alan kül oldu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim