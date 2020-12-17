Kargı’daki kazada 7 kişi yaralandı

Çorum'un Kargı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Kargı'dan Boyabat'a gitmekte olan iki otomobil Gölet Köyü yakınlarında sisinde etkisi ile yoldan çıkarak tarlaya uçtular. Meydana gelen kazada araçların içerisinde bulunan kişi yaralanırken, yaralılar 112 Acil ekiplerince Boyabat ve Kargı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazaya, yoğun sisin ve yağışlı havanın neden olduğu bildirilirken, bu yolu kullanan sürücülerin daha dikkatli olmaları istendi. Polis ve Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlatırken iki otomobilde kullanılamaz duruma geldi.

(Haber Merkezi)