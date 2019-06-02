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Kargıda yangın: 2 ev kül oldu

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Alioğlu köyünde çıkan yangında 2 ev tamamen yanarken, alevler camiye sıçramadan kontrol altına alındı. 

Kargıda yangın: 2 ev kül oldu

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Alioğlu köyünde çıkan yangında 2 ev tamamen yanarken, alevler camiye sıçramadan kontrol altına alındı. 

02 Haziran 2019 Pazar 02:10
Kargıda yangın: 2 ev kül oldu

Edinilen bilgilere göre. M.K. isimli vatandaşın evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler olayı itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Kargı Belediyesi itfaiyesi ve Kargı Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangın bir anda büyüyerek yan tarafında bulunan F.K.’ya ait eve de sıçradı. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak köy camisine sıçramasını son anda engelledi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken 2 ev tamamen yandı. 
Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeninin yapılan incelemenin ardından belirlenebileceği öğrenildi. 

Son Güncelleme: 02.06.2019 02:12
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