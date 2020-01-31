Kargı’da eğitime hazırlık toplantısı yapıldı

Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilerin genel durumları görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda okullardaki planlamalara dikket çeken Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç; "Günümüzde değişimi çok hızlı yaşıyoruz. Okullarımızdaki planlamalarımızı ona göre yapalım. Eğitimde yaptığımız uygulamalar sonucu değiştirecek düzeyde olmalı. Yaptığımız şeyleri sorgulayarak yapmalıyız.

Öğretmen, öğrenci ve velilerimizle iyi diyalog halinde olalım. Alacağımız kararlara paydaşlarımızı katalım. Yarıştan ziyade işbirliği içinde öğrenme önemli. Okulumuza hakim olduğumuz zaman her şeyi çözeriz. Okullarımız arasında imkanlar ve başarı açısından fark kalmadı.

Yine de bir eksiğimiz varsa bize iletin. Hepinize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.( İbrahim EFE –KARGI)