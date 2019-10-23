Kargı’da eğitim değerlendirildi

İlçe ÇPAL konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, şube müdürleri okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç yaptı. Genç konuşmasında, eğitim ve öğretim yılında arzulanan hedefleri anlattı.

Konuşmanın ardından Kargı Kaymakamı Taş ile eğitim camiasının isimleri çeşitli konularda istişare yaptı. Eğitimde geçen yılın değerlendirmesinin de yapıldığı toplantıda bu yıl düşünen projeler ele alındı.

Toplantı Kargı Kaymakamı Hasan Taş'ın öğretmenlere verdiği çeşitli talimatların ardından sona erdi.

(İbrahim EFE)