Kargı’da bir okulda karantina kararı

Edinilen bilgilere göre; Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesinde iki sınıfta 4 öğrencinin korona testlerinin pozitif çıkması nedeniyle iki sınıf da 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Aynı sınıfta 10 gün içinde ikinci kez korona virüs vakasına rastlanmasının ardından sınıf öğrencilerinin tamamı, yakın temaslı olarak kabul edildi. Öğrenciler eve gönderilerek 14 gün boyunca temaslı takibine alındı. Karantinaya alınan sınıflardaki öğrencilerin 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları öğrenildi.

İlçede diğer okullarda da vakalar görülmeye başlandı. Atatürk İlkokulunda da 3 sınıfta birer öğrencinin korona testinin pozitif çıktığı ve öğrencilerin karantinaya alındığı öğrenildi.