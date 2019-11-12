Kargı’da bin 111 fidan toprakla buluştu

Saatlerin 11:11’i göstermesiyle başlayan fidan dikimi fidanların toprakla buluşturulup can suyunun verilmesiyle son buldu. Fidan dikiminin ardından Kargı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından öğrencilere ikramlar yapıldı.

Kargı’da Bereket Ormanları’nda gerçekleşen fidan dikim törenine Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Okumuş, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Yunus Emre Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, kurum müdürleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.