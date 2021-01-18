Kargı’da 38 bin hasta tedavi oldu

Kargı'da 2015 Ekim ayında açılışı yapılarak hizmet vermeye başlayan, 10 bin 225 metre arsa üzerine inşa edilen, 5 bin 735 metre kapalı alanı bulunan ve toplam maliyeti 10 milyon lira olan Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'nin 2020 yılı istatistikleri belli oldu.

Güçlü ve başarılı yönetim kadrosuyla Kargı'da hastalara en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'nde 2019 yılında Acil Polikliniği'nde tedavi gören hasta sayısı 28 bin 307 iken, 2020 yılında bu sayı 22 bin 110 olarak kayıtlara geçti. Aile Hekimlerinde tedavi gören hasta sayısı 2019 yılında 10 bin 599 olarak kayıtlara geçmişti bu sayı 2020 yılında ise yaklaşık %90’a yakın bir düşüşle 1,768 oldu.

En çok talep gören poliklinikler arasında yer alan Dahiliye Polikliniği ise 2019 yılında 9 bin 526 hastaya hizmet vermişti. 2020 yılında ise Dahiliye Polikliniği’nde 8 bin 452 hasta tedavi oldu. 2019 yılında 7 bin 391 hastaya hizmet veren Diş Polikliniğinde 2020 yılında ise yaklaşık olarak %50 hasta sayısı azalarak 3 bin 834 hasta tedavi oldu.

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi, Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında ise yıl içerisinde bin 431 kişinin evinde tedavilerini gerçekleştirdi. Diyaliz servisinde ise yıl içerisinde 501 hasta tedavi gördü.

2018 yılında 62 bin, 2019 yılında 57 bin hastaya hizmet veren Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Hastanesi bu yıl dünyayı saran koronavirüs salgını etkisiyle virüslü hastalar hariç toplamda 38 bin 86 kişiye hizmet vermiş oldu. Hastane ayrıca yaptığı yeniliklerle de birçok hastane hala olmayan 'Dijital Hastane' unvanını almayı başardı.

(Haber Merkezi)