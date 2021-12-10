Kargı’da 10 işletme ari belgesine kavuştu

Çorum merkezden sonra Kargı da Hastalıktan Ari İşletme sayısı ile ikinci sırada yer alıyor. Kargı'da Büyükbaş Hayvanlarda Hastalıktan Ari İşletme olmaya hak kazanan 10 işletmenin yetkilisine belgeleri verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, makamında Kargı'daki 10 işletmenin yetkisine teslim edilmek üzere belgeleri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun'a takdim etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, büyükbaş hayvanda Hastalıktan Ari işletme sayısının her geçen gün arttığını belirterek, Kargı'da 10 işletmenin Ari olmaya hak kazandığını söyledi.

İl Müdürü Sarı, 3 yıl önce Çorum'un 52'nci sırada yer aldığını 3 yıl içerisinde 9'uncu sıraya yükseldiğini 2 yıl içerisinde de 3'ncü sırada yer almayı hedeflediklerinin altını çizdi. (Haber Merkezi)

