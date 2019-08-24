Kargı Tulum Peyniri’ne üretim izin belgesi aldı

Kargı Tulum Peyniri ürecisi Mustafa Döğen 2 bin rakımlı Kargı Yaylası’nda yaptığı 300 m2 büyüklüğündeki tesiste üretim yapmak için gerekli tüm izinleri alarak üretime başladı.

Üretim için gerekli olan, Üretim İzin Belgesi, İşletme Kayıt Belgesi, ve Kargı Tulum Peyniri Marka Tescili Belgelerini alan Kargı Tulum Peyniri üreticisi Mustafa Döğen şuanda 81 il ve zincir marketler ile ünlü markalara peynir satışı gerçekleştirdiğini, bundan sonra üretimin doğallığını bozmadan artarak yılda 20 ton Kargı tulum Peyniri üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Alınan Üretim izin belgesi ile Kargı Tulum Peyniri’nin önünün açıldığını belirten Döğen, ‘’Yıllardır Kargı Tulum Peyniri’nin tanıtılması için büyük çaba sarf ettim. Gelinen son noktada üretim izin belgesi, işletme kayıt belgesi ve marka tescil belgelerini de alarak Kargı Tulum Peynirimizi daha geniş alanlara taşıma imkanı bulacağız’’ dedi.

Döğen Kargı Tulum Peyniri Üretim İzin Belgesi’ni Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı’nın elinden aldı.

(Volkan SINAYUÇ)