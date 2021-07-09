Kargı Tulum Peyniri için İtalya'dan geldi

Mustafa Döğen’in 1650 rakımı bulunan Kargı Yaylası’nda kurduğu mandırada ürettiği tulum peynirinin namını duyan Slovfut firmasının Ortadoğu ve Balkanlar sorumlusu İtalyan Michele Rumiz, peynir üretimini yerinde inceledi.

İtalyan Rumiz'e, Kars peynirlerine yön veren İlhan Koçulu, Metro marketlerinde söz sahibi yönetici Nilhan Aran, Amerika'da Üniversite Öğretim Görevlisi Fatih Tatari ve Köy Tv yapımcısı Vural Yeşilyurt eşlik etti.

Sütün işlenmesinden peynirin mayalanması, oturak konumundan peynirin nasıl basıldığı ve içine peynir basılan derinin nasıl incelikle meydana geldiğini yerinde gösteren üretici Mustafa Döğen, “Misafirlerimizi yaylamızda bulunan üreticilerimizle görüştürdüm. Ellerindeki aletlerle rakım ölçtüler. Mandıra durumuna ve etraftaki otların yeşilliğine varana kadar bakarak tek tek incelediler. Bu doğal ortamda elle yapılan bir üründe bu kadar hassas ve titizlikle davranmamızdan dolayı bizlere teşekkür ettiler” dedi. Meşhur Kargı Tulum Peynirini merak ederek yöreye gelen ve peyniri inceleyen İtalyan Michele Rumiz, “Birçok ülkeye gittim bu tat ve aromaya hiç bir yerde rast gelmedim” dedi.

İtalyan Rumiz, kendilerine yapılan misafirperverlikten dolayı Döğen'e teşekkür ederek, Meşhur Kargı Tulum Peynirini İtalya'da tanıtmak üzere Mustafa Döğen'i İtalya'ya davet etti. (İbrahim EFE)

