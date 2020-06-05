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“Kargı ilçemiz bizim gözbebeğimizdir”

AK Parti Kargı teşkilatı, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’yı ziyaret etti.

Kargı 05.06.2020, 10:11
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“Kargı ilçemiz bizim gözbebeğimizdir”

Ziyarete,  AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, İlçe Teşkilat Başkanı Hadi Aköner, AK Parti İl Genel Meclisi Üyeleri Ahmet Devrez ve Vahit Kabakcı katıldı.
Gerçekleştirilen ziyarette AK Partili heyet, ilçenin sorunlarını Yusuf Ahlatçı’ya iletti.
İl Başkanı Ahlatcı ise yaptığı değerlendirmede, “Kargı ilçemiz ve köylerimizdeki vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri için hep birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kargılı vatandaşlarımıza destek olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz salgın süresince tedbir almaları ve sağlıklarına dikkat etmeleridir. Biz Kargı için çalışmaya ve vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da dur durak bilmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu. (Haber Merkezi)

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