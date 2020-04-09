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Kargı'da vatandaşlar tedbirlere uyuyor, sokaklar sessiz

Çorum'un Kargı İlçesinde Korona virüs ile ilgili alınan tedbirler iş yaradı. Kargı halkı özellikle son bir haftadır ilçe hıfzıssıhha meclisi tarafından alınan kararlara büyük oranda uyuyor. Çarşı ve sokaklar sakin. 

Kargı'da vatandaşlar tedbirlere uyuyor, sokaklar sessiz

Çorum'un Kargı İlçesinde Korona virüs ile ilgili alınan tedbirler iş yaradı. Kargı halkı özellikle son bir haftadır ilçe hıfzıssıhha meclisi tarafından alınan kararlara büyük oranda uyuyor. Çarşı ve sokaklar sakin. 

09 Nisan 2020 Perşembe 15:24
Kargı'da vatandaşlar tedbirlere uyuyor, sokaklar sessiz

Korona virüs tüm dünyada etkisini sürdürürken, ülke genelinde ve Kargı ilçesinde de virüsle mücadele etmek amacıyla çeşitli tedbirler alınıyor. Bu kapsamda son bir hafta içerinde ilçe hıfzıssıhha meclisi tarafından çarşının en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi üzerinde araç parkına yasak getirildi. 
ilçe hıfzıssıhha meclisince alınan kararla İlçeye giriş çıkışların kontrol altına alınması, iki kişinin bir araya gelmesine izin verilmemesi, maskesiz dolaşmanın yasaklanması ve çarşıda ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşların gereksiz dolaşmaması gibi alınan kararlara vatandaşlar da büyük oranda uydu. 
‘’Yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı’’ 
TOKİ Konutları ve Oğuz Köyü’ne dışarıdan çok fazla gurbetçinin gelmesi nedeniyle tedbir amaçlı karantina altına alındığı Kargı'da, ilçe hıfzıssıhha meclisi son olarak ilçe giriş çıkışlarını kontrol altına aldığını duyurarak yoğunluğu azaltmaya çalıştı. 
Alınan bütün bu tedbirlerin işe yaradığı, hafta boyuna gözlemlendi. Çarşıdaki yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı. Karantinaya alınan TOKİ sokaklarında da sessizlik hakimdi. 
‘’Kaymakam tedbirleri bizzat kendisi kontrol ediyor’’ 
Kargı Kaymakamı Hasan Taş ise alınan bütün tedbirleri kendisi bizzat kontrol ediyor. Günün çeşitli saatlerinde aracıyla ilçeyi gezen Kaymakam Hasan Taş, çarşıdaki park yasağı başta olmak üzere, TOKİ’deki karantina kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ederek, görevlilere tedbirlerde aksama olmaması için talimatlar veriyo 
Alınan kararlara uyulmasının sevdiklerimiz ve kendi sağlığımız açısından hayati derece önemli olduğunu belirten Kargı Kaymakamı Hasan Taş, alınan tedbirlere uyan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, kurallara uymaya devam edilmesinin eski güzel günlere dönülmesindeki süreyi kısaltacağını belirtti. 

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