Kargı'da 23 Nisan kutlamaları

Kargı Kaymakamlığı’nda yapılan çenek sunma törenine, Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Yunus Emre Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç katıldı.

Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla tören sona erdi.

Korona virüsü nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen törende katılımda az tutuldu.