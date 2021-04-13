Kargı Belediyesi’nden marangoz atölyesi

Güneş enerji santralinin yapımıyla ilçeye sağlanan katma değerin ardından bu kez de Kargı Belediyesi, marangoz atölyesi açarak hem istihdam hem de katma değer sağlamayı amaçlıyor.

Yeni itfaiye binasının yan tarafına açılan marangozhanede imalat çalışmaları başladı. İlk etapta Çorum İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile arı kovanı çıtası yapım anlaşması yapıldı.

Çalışmaları yerinde incelemek için ilçeye gelen Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel'e, buradaki çalışmalar hakkında bilgi verildi.



Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve beraberindekileri, Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun karşıladı.

Ardından çalışmaları yerinde inceleyen Vali Yardımcısı Yüksel, imalat hakkında bilgiler aldı.

İncelemelerin ardından Vali Yardımcısı Yüksel, Başkan Şen'e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, “Marangoz atölyemizi açarak ilçemize inşallah bir katma değer daha sağlayacağız. İlk etapta Çorum ilimizde faaliyet gösteren arı yetiştiricileri birliği ile anlaşma yaparak arı kovanı çıtası üretmeye başladık. Ardından bu tür siparişlerin yanı sıra, ilçemizde bulunan park, bahçe gibi sosyal faaliyet alanlarımızda kullanılan kamelya, bank vb. tüm ihtiyaçları kendimiz üreteceğiz. Allah'ın izniyle hem üreterek kazanacağız hem de iş istihdamı sağlayacağız. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.

(İbrahim Efe)